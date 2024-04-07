توقيف 7 مواطنين لترويجهم المخدرات والاتجار بالاسلحة وإطلاق النار (صور)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المواطن (ع.م.) في منطقة الشويفات، المطلوب لارتكابه جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، الإتجار بالأسلحة، إطلاق النار.



وضبطت الدورية في حوزته كمية كبيرة من المخدرات.



كما أوقفت وحدة من الجيش 5 مواطنين في مدينة طرابلس كونهم مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزتهم كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدرة، بالإضافة إلى مسدسين حربيين وكمية من الذخائر.



كذلك أوقفت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل البداوي المواطن (ا.ج.) لإلقائه رمانة يدوية أمام أحد المنازل في المنطقة.