بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين

على أثر خطف المواطن باسكال سليمان في تاريخ ٢٠٢٤/٤/٧، أوقفت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية عددًا من السوريين المشاركين في عملية الخطف.



وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية، حسب ما أعلنت قيادة الجيش، عبر منصة اكس.

وألقي القبض على أحدهم في فندق في الشمال، حسب معلومات الـLBCI.