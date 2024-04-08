اختراق صفحة الـLBCI على منصة إكس

تعرّضت صفحة "اكس" التابعة للمؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال (LBCI News) للقرصنة، ظهرًا.



ونشر المخترقون شريطًا مصوّرًا مرفقًا بتعليق مندّد بأعمال "حزب الله" في الجنوب اللبنانيّ.



وتوجّهوا برسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، بالقول: "يا سيّد حسن أوقف هذه المهزلة فأنت تجر الجنوب والبلد إلى دمار."

وتبيّن أنّ مخترقي نظام المطار هم نفسهم من اخترقوا الصفحة.