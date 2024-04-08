الجيش: توقيف ٣ سوريين إضافيين مشاركين في عملية خطف باسكال سليمان

أعلن الجيش اللبناني، أنه ومتابَعةً لموضوع المخطوف باسكال سليمان، أوقفت مديرية المخابرات في الجيش ٣ سوريين إضافيين مشاركين في عملية الخطف، ويجري التحقيق معهم لكشف ملابسات العملية.