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توقيف مروّج عملة مزيّفة وضبط مبلغ من الدولارات المزيّفة بحوزته
امن وقضاء
2024-04-08 | 10:01
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توقيف مروّج عملة مزيّفة وضبط مبلغ من الدولارات المزيّفة بحوزته
حدّدت عناصر مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت هويّة أحد المتورّطين بجرائم نّصب واحتيال في مدينة بيروت ولا سيّما تلك المتعلّقة بترويج العملة المزيّفة وتوقيفهم.
وهو المدعو: ح. ع. (مواليد عام 1984، لبناني).
وبتاريخ 30/03/2024، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة طريق الجديدة - أرض جلول، على متن درّاجة آليّة، لون أبيض. وضبطت بحوزته مبلغًا مزيّفًا بقيمة/4800/ دولار أميركي.
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