وزير العدل: أتابع تفاصيل التحقيق مع النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية

دان وزير العدل هنري الخوري "الجريمة البشعة المنظمة التي بدأت بخطف المواطن باسكال سليمان ومن ثم أودت بحياته والتي آلمت الوطن برمته وليس فقط قضاء جبيل وكسروان".



وتقدم بأحر التعازي لأفراد عائلته ولحزب "القوات اللبنانية"، مؤكّدًا بأنه يتابع تفاصيل التحقيق ومجرياته مع النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختصة لتوقيف المتورطين لأي جهة انتموا وإنزال أشد العقوبات بهم صوناً للحق للعدالة وللشهادة .