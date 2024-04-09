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تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
امن وقضاء
2024-04-09 | 05:55
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تفاصيل جديدة حصلت عليها الـLBCI تتعلّق بمقتل باسكال سليمان..
كشفت معلومات للـLBCI ان "ثلاثة من المشاركين في عملية خطف وقتل باسكال سليمان، يحملون بطاقات لبنانية مزورة، كما أن السيارة التي استخدموها مسروقة".
كما ان الأربعة المتورطين الموقوفين لدى مخابرات الجيش في القضية، هم من الجنسية السورية وأبرزهم بلال د.، ولديهم سوابق في سرقة السيارات.
ولفتت الى ان "الخاطفين حاولوا اعتراض سيارتين قبل سيارة باسكال سليمان لسرقتها، لكنهم فشلوا وعندما اعترضوا باسكال قاومهم فضربوه ووضعوه في صندوق سيارته، وتوجه ثلاثة منهم الى بلدة حاويك في سوريا، حيث وصل ميتا. أما الرابع محمد خ. فبقي في الفندق في القلمون حيث تم توقيفه".
وأشارت الى ان "هناك مشتبهًا بهما أساسيان يتمّ البحث عنهما، أحدهما أحمد ن. الذي يترأس عصابة لسرقة وتهريب سيارات الى سوريا".
وأكدت ان "ثلاثة من المتورطين والذين تمكنوا من الوصول الى سوريا بسيارة الضحيّة عندما كانت الجثّة بداخلها، تم تسليمهم الى مخابرات الجيش من قبل السطات السورية".
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