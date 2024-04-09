ديما محمد سنقنقي غادرت ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة ديما محمد سنقنقي (مواليد عام 1979، لبنانية)، التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في السعديات بتاريخ 08-04-2024، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنها تعاني من أمراض عصبية.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوا سنفنقي ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر السعديات في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.