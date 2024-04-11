الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
امن وقضاء
2024-04-11 | 08:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
بعدما دأبت مجموعة من الشبان في برج حمود على القيام بتحركات وتجوّلها في المنطقة، موجهة إنذارات وتهديدات للسوريين ومثيرة للنعرات الطائفية، أكّدت بلدية برج حمود، في بيان، أنّ تنظيم إقامة السوريين وعملهم هو من صلاحيات الأجهزة الرسمية وأنّه لا يحق لأيّ كان انتحال صفة وتجاوز القوانين.
للاطلاع على البيان الكامل،
اضغط هنا
.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
امن وقضاء
الانذارات
والتهديدات
البلدية
بيانًا
التالي
قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-08
البحرين تصدر عفوًا عن مئات السجناء هو الأكبر منذ سنوات
أخبار دولية
2024-04-08
البحرين تصدر عفوًا عن مئات السجناء هو الأكبر منذ سنوات
0
صحف اليوم
2024-04-08
اقتراح قانون يتعلق بالانتخابات البلدية... هذا ما قاله جهاد الصمد لـ"الجمهورية"
صحف اليوم
2024-04-08
اقتراح قانون يتعلق بالانتخابات البلدية... هذا ما قاله جهاد الصمد لـ"الجمهورية"
0
أخبار لبنان
2024-04-06
أبو ناضر: اجراء الانتخابات البلدية فرصة تغييريّة
أخبار لبنان
2024-04-06
أبو ناضر: اجراء الانتخابات البلدية فرصة تغييريّة
0
خبر عاجل
2024-04-05
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤
خبر عاجل
2024-04-05
وزير الداخلية يحدد موعد الانتخابات البلدية في جبل لبنان بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٤
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:04
قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...
امن وقضاء
09:04
قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09
العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09
العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09
عصابة سرقة تتحول الى آلة خطف وقتل لباسكال سليمان ببطاقات مزورة وسيارات مسروقة...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:05
القضاء الألمانيّ يتهم سوريًا بارتكاب جرائم حرب في بلده
أخبار دولية
11:05
القضاء الألمانيّ يتهم سوريًا بارتكاب جرائم حرب في بلده
0
منوعات
2023-12-27
"أنا غارقة في حب شجرة بلوط"... لكن الأمر لا يتعلق بالجنس!
منوعات
2023-12-27
"أنا غارقة في حب شجرة بلوط"... لكن الأمر لا يتعلق بالجنس!
0
منوعات
2023-08-22
منذ العام 2022... الجفاف عند أدنى مستوياته في هذه القارّة!
منوعات
2023-08-22
منذ العام 2022... الجفاف عند أدنى مستوياته في هذه القارّة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
2023-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
عائلة باسكال سليمان تتقبل التعازي لليوم الثاني...
أخبار لبنان
07:40
عائلة باسكال سليمان تتقبل التعازي لليوم الثاني...
0
أخبار دولية
07:40
تشييع أبناء وأحفاد إسماعيل هنية..وشقيق الأخير: "نحن جزء من هذا الشعب"
أخبار دولية
07:40
تشييع أبناء وأحفاد إسماعيل هنية..وشقيق الأخير: "نحن جزء من هذا الشعب"
0
أخبار دولية
06:19
بايدن في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني: مشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر
أخبار دولية
06:19
بايدن في مؤتمر مع رئيس الوزراء الياباني: مشاريع تمتد من الصواريخ إلى الهبوط على سطح القمر
0
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:43
أهداف غزيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وسهرة نارية متوقعة الليلة أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تحالف تلو الآخر هكذا تسعى الولايات المتحدة لتطويق الصين!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تحالف تلو الآخر هكذا تسعى الولايات المتحدة لتطويق الصين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في غزة... أجواء العيد تنبعث من بين الأنقاض
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في غزة... أجواء العيد تنبعث من بين الأنقاض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رغم كل شيء... عيد الفطر يعيد بعض أهل القرى الجنوبية الحدودية الى قراهم ولو جزئياً
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رغم كل شيء... عيد الفطر يعيد بعض أهل القرى الجنوبية الحدودية الى قراهم ولو جزئياً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تستخرج الغاز... أما لبنان فمن ينتظر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
إسرائيل تستخرج الغاز... أما لبنان فمن ينتظر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي
تقارير نشرة الاخبار
13:09
كيف قتلت العصابة باسكال سليمان؟... الـLBCI تعرض فيديوهات لنشاط العصابة الإجرامي
2
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
أخبار لبنان
07:34
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة
3
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
آخر الأخبار
13:57
سيارة الخاطفين المسروقة فجر ٧ نيسان في منطقة ضهر صربا
4
تقارير نشرة الاخبار
13:16
محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:16
محمد سرور قتل في جريمة منظمة... فمن هو؟
5
منوعات
16:25
ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
منوعات
16:25
ملكة جمال ماليزية تُجرد من لقبها... والسبب: رقصة؟!
6
منوعات
15:21
كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!
منوعات
15:21
كان يعيش مع زوجته قصة حب رائعة... "في أحد الأيام عدت الى المنزل وفتحت باب الغرفة ولم أصدق الذي رأيته"!
7
منوعات
02:30
عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة... لن تصدقوا ما فعله بها!
منوعات
02:30
عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة... لن تصدقوا ما فعله بها!
8
فنّ
03:42
باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)
فنّ
03:42
باسكال مشعلاني توّدع شقيقها برسالة مؤثرة: "بكرت كتير يا روحي" (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More