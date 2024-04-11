الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

امن وقضاء
2024-04-11 | 14:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

بعدما اعترض مجهولون سيارة أجرة تقل سوريين مجهولي الهوية على طريق رياق - القاع الدولية، قرب مفرق بلدة شعث في البقاع الشمالي، وقاموا بخطفهما إلى جهة مجهولة، أطلق المخطوفين في بلدة مقنة شرقي الطريق الدولي بعدما تم سلب هواتفهما وما كانا بحوزتهما من اموال .

وعملت دورية من مخابرات الجيش اللبناني على نقلهما الى فرع ابلح للتحقيق وكشف ملابسات خطفهما، وكان سائق سيارة التاكسي قد ابلغ عن الخاطفين بعدما تمكن من الفرار  إلى منزل مختار بلدة شعت.

أخبار لبنان

امن وقضاء

سوريين

خُطفا

القاع

الدولية..

LBCI التالي
بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا
مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-09

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريباً ونؤكّد أنّ موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة غير مقبول ولا يتحمّله لبنان وينبغي الحدّ منه

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-11

انتشال جثث 3 أولاد سوريين غرقوا في بركة زراعية في رياق

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-07

تدابير سير على الطريق الدولية في بلدة مكسة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:00

الكلاب قادرة على القيام بالمهام المعرفية بطريقة مشابهة للإنسان... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:04

قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...

LBCI
امن وقضاء
08:38

بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09

مقتل باسكال سليمان على يد مجموعة سورية كاد يأخذ البلد الى الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-09

العصابات تسرح وتمرح والمعابر غير الشرعية نقطة عبور لها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-09

مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو

LBCI
أخبار دولية
14:14

كوريا الشمالية تشكر روسيا لانهائها رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة عليها

LBCI
أخبار لبنان
12:09

تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بالإثباتات: الغرب من أكبر الملوثين للبيئة والكوكب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

"إبليس طلع بحب الله"… في مسرح البوليفار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

سياحة اللبنانيين في الخارج... ما هي الوجهة المفضلة هذا العيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

أدوية السرطان والأمراض المستعصية متوفرة للجميع... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

البلديات والمخاتير الى تمديد جديد واليكم السيناريو

LBCI
أخبار دولية
13:12

حماس مُتّهَمة بإدارة ظهرها لمقترح "معقول جدًا" للتهدئة

LBCI
أخبار دولية
13:09

لماذا حذّرت روسيا رعاياها من السفر إلى لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:34

الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تدعو الى اقفال المدارس يوم الجمعة

LBCI
امن وقضاء
08:38

بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا

LBCI
أخبار لبنان
12:09

تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني

LBCI
آخر الأخبار
14:51

لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام

LBCI
امن وقضاء
14:31

اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

LBCI
أمن وقضاء
13:11

خطف سوريين في البقاع الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
04:04

التقدمي الإشتراكي يدين حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور

LBCI
امن وقضاء
09:04

قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More