اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

بعدما اعترض مجهولون سيارة أجرة تقل سوريين مجهولي الهوية على طريق رياق - القاع الدولية، قرب مفرق بلدة شعث في البقاع الشمالي، وقاموا بخطفهما إلى جهة مجهولة، أطلق المخطوفين في بلدة مقنة شرقي الطريق الدولي بعدما تم سلب هواتفهما وما كانا بحوزتهما من اموال .



وعملت دورية من مخابرات الجيش اللبناني على نقلهما الى فرع ابلح للتحقيق وكشف ملابسات خطفهما، وكان سائق سيارة التاكسي قد ابلغ عن الخاطفين بعدما تمكن من الفرار إلى منزل مختار بلدة شعت.