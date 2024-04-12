0min

مرفوعًا على الأكف... إستقبال جثمان باسكال سليمان أمام كنيسة مار جرجس في جبيل

استقبلت منطقة جبيل جثمان منسق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، مرفوعا على الاكف، ووسط المفرقعات والاناشيد الحزبية والوطنية.



وامتلأت ساحة كنيسة ما جرجس بالعائلة والاصدقاء والجموع الحزبية والمؤيدين للمشاركة في وداع سليمان الاخير.



ويترأس البطريرك الماروني الكادرينال مار بشارة الراعي مراسم دفن سليمان والصلاة عن راحة نفسه.