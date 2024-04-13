توقيف عصابة سرقة وسلب وإتجار بالمخدرات (صور)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، بعد عملية رصد وتعقب لمروجي المخدرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطنين (أ.م.) و(أ.م.) و(ر.ب.) لتأليفهم عصابة سرقة وسلب والإتجار بالمخدرات.



وضبطت الدورية في حوزة الموقوفين كمية من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف.



من جهة أخرى، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الشياح المواطنَين (ع.أ.) و(أ.م.) على متن دراجة نارية غير قانونية وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.