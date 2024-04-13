الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توقيف عصابة سرقة وسلب وإتجار بالمخدرات (صور)

امن وقضاء
2024-04-13 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توقيف عصابة سرقة وسلب وإتجار بالمخدرات (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توقيف عصابة سرقة وسلب وإتجار بالمخدرات (صور)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات، بعد عملية رصد وتعقب لمروجي المخدرات في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، المواطنين (أ.م.) و(أ.م.) و(ر.ب.) لتأليفهم عصابة سرقة وسلب والإتجار بالمخدرات. 

وضبطت الدورية في حوزة الموقوفين كمية من الكوكايين وباز الكوكايين وحشيشة الكيف.

من جهة أخرى، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الشياح المواطنَين (ع.أ.) و(أ.م.) على متن دراجة نارية غير قانونية وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.

أخبار لبنان

امن وقضاء

عصابة

وإتجار

بالمخدرات

(صور)

LBCI التالي
يستغل الاوضاع الراهنة في الجنوب ويسرق أسلاكا كهربائية من منازل وورش
مرفوعًا على الأكف... إستقبال جثمان باسكال سليمان أمام كنيسة مار جرجس في جبيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-03-16

قوى الأمن: توقيف عصابة سرقة سيارات تنشط في مناطق جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-11

توقيف عصابة سرقة دراجات تُباع لاحقاً عبر "فايسبوك"

LBCI
امن وقضاء
2024-03-03

توقيف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آليّة في بلدة شارون

LBCI
أمن وقضاء
2024-02-21

بالجرم المشهود... توقيف أحد أفراد عصابة خلال سرقته محوّل كهرباء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
10:31

يستغل الاوضاع الراهنة في الجنوب ويسرق أسلاكا كهربائية من منازل وورش

LBCI
امن وقضاء
2024-04-12

مرفوعًا على الأكف... إستقبال جثمان باسكال سليمان أمام كنيسة مار جرجس في جبيل

LBCI
امن وقضاء
2024-04-11

اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

LBCI
امن وقضاء
2024-04-11

قوى الامن: دخلوا أحد الملاهي الليليّة وسرقوا خزنة تحتوي مبلغًا ماليًّا كبيرًا...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:20

مسؤول أميركي للجزيرة: احتمال كبير أن تشن إيران هجومها على إسرائيل خلال الساعات الأولى من غد الأحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-12

محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-12

إسرائيل قلقة..

LBCI
منوعات
2024-03-06

طفلة تفضل مدبرة المنزل على والدتها... وهذا ما قالته الأخيرة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وسام الاستحقاق الوطني من رتبة ضابط أكبر للشاعرة والكاتبة من أصول لبنانية فينوس خوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مسرحية وجدي معّوض ممنوعة في بيروت

LBCI
رياضة
13:42

في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جريمة قتل باسكال سليمان أشعلت الشارع وأطفأت الـ Delivery

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

انتخابات المهندسين معركة سياسية بتلوينة نقابية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

باسيل يدعو الى قرار دولي لحماية لبنان من الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

هل يتمّ إخطار إسرائيل بموعد الضربة الإيرانية على غرار ما جرى بعد اغتيال سليماني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إليكم ردود الفعل الأميركية بعد ما حدث اليوم في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هل بدأ فعلاً الرّد الايراني؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:55

إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
05:47

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
16:41

وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد

LBCI
صحف اليوم
23:55

اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)

LBCI
حال الطقس
02:17

بعد الطقس المتقلب... الحرارة "ثلاثينية"

LBCI
موضة وجمال
02:30

بعد صراع من المرض... رحيل الأيقونة في عالم الأزياء روبيرتو كافالي: وصورة تجمعه بهيفاء وهبي (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
05:26

أ.ب عن مسؤول دفاعي بالشرق الأوسط: إيران تقف وراء غارة بطائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
06:33

رويترز: وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تؤكد أن الحرس الثوري سيطر على سفينة "مرتبطة بإسرائيل"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More