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الجيش: إليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آذار المنصرم

امن وقضاء
2024-04-16 | 07:20
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الجيش: إليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آذار المنصرم
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الجيش: إليكم حصيلة التدابير الأمنية خلال شهر آذار المنصرم

نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آذار ٢٠٢٤، أُوقف ٣٨٥ شخصًا من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات ٤٢ سلاحًا حربيًّا من مختلف الأنواع، و ٩ رمانات يدوية، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة. كما تم إحباط محاولات تسلل نحو ٤٠٠ سوري عبر الحدود البرية بطريقة غير شرعية.

أخبار لبنان

امن وقضاء

الجيش

تدابير أمنية

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