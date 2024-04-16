جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟

وُجد اليوم اللبناني ياسر عجاج الكوكاش جثة هامدة مقيدا ومقتولا في الطابق السفلي من مبنى يملكه مؤلف من ٤ طوابق في بلدة العزونية قضاء عاليه.



وبحسب التحقيقات الاولية، فقد تبين أن ثلاثة اشخاص طلبوا من ياسر استئجار منزل في المبنى، بعد الكشف عليه.



وخلال زيارة المنزل قيدوا صاحب المبنى وحاولوا خنقه بهدف السرقة، ثم اخذوا مفاتيح منزله في الطبقة الرابعة حيث حاولوا السرقة وبعثروا محتويات المنزل.



وقبل المغادرة تواصلوا من رقم هاتف ياسر مع ابنة شقيقته وقالوا لها بأن خالها بحاجة لمستشفى واقفلوا الخط لتصل سريعا وتجده قد فارق الحياة.