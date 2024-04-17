"الريجي" صادرت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عدة

نفّذت فرق مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" عمليات دهم في مناطق عدة خلال الايام الأخيرة.



ونتيجة لذلك، صادرت كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة.



وشملت عمليات الدهم مناطق الشويفات ودير قوبل وبرج حمود، بالإضافة إلى مدخل مخيم برج البراجنة، وسُطِّرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.