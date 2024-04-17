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مراقبو وزارة الاقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضر ضبط في تول
امن وقضاء
2024-04-17 | 05:54
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مراقبو وزارة الاقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضر ضبط في تول
جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في السوبرماركات ومحال اللحوم والخضار والفاكهة والألبان والأجبان، في نطاق الدوير والشرقية وتول ورومين وصربا وبلدة عين قنيا قضاء حاصبيا.
وسطر المراقبون محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في بلدة تول لعدم الإعلان عن الأسعار على البضاعة المعروضة على الرفوف، كما تمت رصرصة وكيل صهريج محروقات في شركة "هوديكو" الزهراني.
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