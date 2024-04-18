الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI
بالصوت
LBCI
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مولوي: لن نسمح بتوترات أمنية على الأراضي اللبنانية

امن وقضاء
2024-04-18 | 07:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مولوي: لن نسمح بتوترات أمنية على الأراضي اللبنانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مولوي: لن نسمح بتوترات أمنية على الأراضي اللبنانية

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن الوزارة مستمرة في تطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.

وحذّر مولوي، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين،  المواطنين من اللجوء الى مظاهر الأمن الذاتي. 

أخبار لبنان

امن وقضاء

بتوترات

أمنية

الأراضي

اللبنانية

LBCI التالي
توقيفات في إطار التحقيق في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش
مراقبو وزارة الاقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضر ضبط في تول
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:43

طعن طفلتين أمام مدرسة على يد رجل تم اعتقاله في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
10:41

الأمين العام للأطلسي أمام مجموعة السبع: كييف بحاجة عاجلة لدفاعات جوية

LBCI
أخبار لبنان
10:36

الحلبي تابع لقاءاته في واشنطن واجتمع مع "البنك الدولي": أمل بتأمين الدعم لاستمرارية تنفيذ الخطة الخمسية

LBCI
أخبار دولية
10:27

غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
09:08

توقيفات في إطار التحقيق في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش

LBCI
امن وقضاء
2024-04-17

مراقبو وزارة الاقتصاد جالوا في النبطية وسطروا محضر ضبط في تول

LBCI
امن وقضاء
2024-04-17

"الريجي" صادرت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في مناطق عدة

LBCI
امن وقضاء
2024-04-16

مشتبه فيه بجرائم نصب واحتيال وسرقة وتزوير واستعمال مزوّر... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:44

الخزانة الاميركية: فرض عقوبات على 16 فردًا وكيانين يعملون على تمكين إنتاج الطائرات بدون طيار في إيران

LBCI
منوعات
2024-04-16

دبي تكشف عن أكبر حوض سباحة لا متناهي في العالم بين ناطحتي سحاب... السباحة فيه ستكلف مبلغا خياليا؟! (صور)

LBCI
منوعات
2024-03-04

بعد تحذيرات بشأن خطر ولادتها... امرأة تلد في منزلها بمساعدة زوجها والقابلة وهذا مصير الأخيرة!

LBCI
فنّ
2024-01-25

العاصفة "دانييلا" تصل إلى لبنان... فكيف علّقت دانييلا رحمة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
07:30

مولوي: لن نسمح بتوترات أمنية على الأراضي اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
06:23

منتج مسلسل "مرحبا دولة" فراس حاطوم: سلمنا المضبوطات وبينها حذائي الخاص

LBCI
أخبار لبنان
05:56

السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
05:55

فرنجية من بكركي: لم نقاطع بكركي بل لجنة اجتمعت تحت رايتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
11:13

بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)

LBCI
فنّ
12:35

مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:32

شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي

LBCI
خبر عاجل
06:55

مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق

LBCI
حال الطقس
01:25

الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل

LBCI
صحف اليوم
00:06

باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)

LBCI
خبر عاجل
05:13

معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات

LBCI
فنّ
11:39

ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More