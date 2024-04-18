مولوي: لن نسمح بتوترات أمنية على الأراضي اللبنانية

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن الوزارة مستمرة في تطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.



وحذّر مولوي، بحضور قادة الأجهزة الأمنية والمحافظين، المواطنين من اللجوء الى مظاهر الأمن الذاتي.