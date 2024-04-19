في باريس... تشديد على ضرورة دعم الجيش اللبناني بمختلف السبل وتمكينه من تجاوز الصعوبات

شارك قائد الجيش العماد جوزيف عون في اجتماع في باريس لدعم الجيش بدعوة من رئيس أركان الجيوش الفرنسية Thierry Burkhard، وبحضور رئيس أركان الدفاع الإيطالي Admiral Giuseppe Cavo Dragone.



وعرض العماد عون وضع المؤسسة العسكرية خلال المرحلة الحالية وحاجاتها المختلفة من أجل الاستمرار في أداء مهماتها الوطنية وسط التحديات المتزايدة والظروف الدقيقة داخليًّا وعلى مستوى المنطقة.



من جهة أخرى، اعتبر المشاركون أن الجيش يقوم بدور بالغ الأهمية في حماية أمن لبنان واستقراره، مشددين على ضرورة دعمه بمختلف السبل وتمكينه من تجاوز الصعوبات القائمة، مؤكدين أن دعم سيادة لبنان يبقى أولوية بالنسبة إلى فرنسا وإيطاليا.



وجرى التشديد على أهمية دور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، واستمرار التعاون والتنسيق بينها وبين الجيش ضمن إطار القرار ١٧٠١، ما يساهم في خفض التوتر في جنوب لبنان خلال الظروف الاستثنائية الراهنة.