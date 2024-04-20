توقيف امرأة منطقة برج حمود ودهم منزل مطلوب في بلدة النخلة –الكورة (صور)

أوقفت دورية من مديرية المخابرات (س.ع.و.)، سورية الجنسية، في منطقة برج حمود، لإقدامها على تعاطي المخدرات وترويجها ولقيادتها سيارة غير قانونية، وضبطت في حوزتها كمية كبيرة من المخدرات.



كما دهمت دورية أخرى بمؤازرة وحدة من الجيش منزل المواطن المطلوب (ع.ع.) في بلدة النخلة – الكورة، وضبطت 7 بنادق حربية وكمية كبيرة من الذخائر بالإضافة إلى 42 رمانة يدوية.