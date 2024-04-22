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حزب الله يسقط طائرة مسيرة معادية في أجواء العيشية
امن وقضاء
2024-04-22 | 00:30
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حزب الله يسقط طائرة مسيرة معادية في أجواء العيشية
أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان أن عناصرها أسقطوا "طائرة مسيرة معادية في أجواء منطقة العيشية في جنوب لبنان" كانت "تقوم باعتداءاتها على أهلنا الشرفاء والصامدين"، موضحة لاحقا أن الطائرة من طراز "هرمز 450".
أما الجيش الإسرائيلي، فأكد من حهته سقوط مسيّرة عائدة له في جنوب لبنان بعد إصابتها بصاروخ أرض-جو.
وقال الجيش في بيان صباح الإثنين: "في وقت سابق الليلة الماضية أطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو حلقت في سماء لبنان وأصابها لتسقط داخل الأراضي اللبنانية".
واشار إلى أنه "يتم التحقيق في الحادث"، مؤكدا أن طائرات حربية "أغارت... على الموقع الذي أطلق الصاروخ من داخله".
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