غادرت برفقة ابنتها القاصر ولم تعُد... هل من يعرف عنها شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة المفقودة عرفان فؤاد زعيتر (مواليد عام 1986، سوريّة) التي غادرت بتاريخ 14-02-2024 منزلها الزوجي الكائن في محلة نهر إبراهيم- طريق "الزاير"، برفقة ابنتها القاصر ماريا عبد الكلش (مواليد عام 2020، سوريّة)، ولغاية تاريخه، لم تعودا إلى المنزل.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوهما أو لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بفصيلة غزير في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 920037-29، للإدلاء بما لديهم من معلومات.