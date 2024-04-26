توقيف 4 أشخاص في طرابلس الجاهلية – الشوف...

أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن ع.ح.، في مدينة طرابلس، لمشاركته بتاريخ 25/4/2024 في إشكالٍ في منطقة البرانية –طرابلس ما أدى إلى مقتل المواطن م.ت.



من جهة أخرى، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة الجاهلية – الشوف منزل مطلوبين بجرم إطلاق النار، وأوقفت المواطنَين د.ا.ذ. وب.ق. والسوري د.س.



وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية.