إقفال عيادتي تجميل في منطقتيّ الشهابية والحوش

أقفل مراقبو وزارة الصحة العامة، وبتوجيه من رئيس طبابة قضاء صور وسام غزال وبمؤزارة من مكتب امن الدولة صور ، وبناء على قرار وزير الصحة العامة، عيادتي تجميل في منطقتيّ الشهابية والحوش، بسبب قيامهما بأعمال طبية مخالفة للقانون من دون حيازة الترخيص القانوني الملزم من قبل وزارة الصحة العامة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.