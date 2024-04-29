الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القاضي رمضان ينتقل الى معمل النفايات في صيدا بعد ان وضع يده على الملف للكشف الميداني
امن وقضاء
2024-04-29 | 12:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
القاضي رمضان ينتقل الى معمل النفايات في صيدا بعد ان وضع يده على الملف للكشف الميداني
في اطار متابعته لوضع معمل النفايات في صيدا بعد ان وضع يده على الملف واستدعى مدير المعمل للاستماع اليه، انتقل النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بصورة مفاجئة برفقة رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع الى مركز المعمل حيث قام بالكشف الميداني عليه وعلى طريقة معالجة النفايات المنزلية الصلبة IBC، حيث جالا برفقة مدير المعمل في كافة ارجائه ، في حضور وفد من اللجنة التشاركية بين بلدية صيدا والمجتمع المدني ضم هانية الزعتري ووائل قصب.
وشملت الجولة مختلف اقسام المعمل وأماكن الحرائق المنبعثة من نقاط معينة من أكوام النفايات، كما جرى خلال الجولة الإطلاع على الجهود التي تبذلها الإدارة والبلدية والسلطات المحلية لمعالجة مشكلة النفايات في منطقة صيدا والزهراني، والخطوات والإجراءات المستحدثة لحل هذة المسألة.
أخبار لبنان
امن وقضاء
رمضان
ينتقل
النفايات
الملف
للكشف
الميداني
التالي
إقفال عيادتي تجميل في منطقتيّ الشهابية والحوش
توقيف 4 أشخاص في طرابلس الجاهلية – الشوف...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-05
بادرة أمل لسكان بيروت والمتن...معمل فرز النفايات في الكرنتينا يعود الى العمل
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-05
بادرة أمل لسكان بيروت والمتن...معمل فرز النفايات في الكرنتينا يعود الى العمل
0
أمن وقضاء
2024-04-01
القاضي رمضان يختم بالشمع الأحمر ملحمة تبيع لحوم تحتوي على دود ويوقف صاحبها
أمن وقضاء
2024-04-01
القاضي رمضان يختم بالشمع الأحمر ملحمة تبيع لحوم تحتوي على دود ويوقف صاحبها
0
أخبار لبنان
2024-04-26
حبيش للـLBCI: مبادرة تكتل الإعتدال قربت التباعد الذي كان موجودًا منذ بداية طرح الملف الرئاسي
أخبار لبنان
2024-04-26
حبيش للـLBCI: مبادرة تكتل الإعتدال قربت التباعد الذي كان موجودًا منذ بداية طرح الملف الرئاسي
0
آخر الأخبار
2024-04-25
يعقوبيان لـ "جدل": هناك تقصير من الدولة اللبنانية منذ اليوم الاول في ملف النزوح والاستثمار بهذا الملف اليوم هو سياسي والبقاء في السلطة قائم على موضوعين النزوح واسرائيل
آخر الأخبار
2024-04-25
يعقوبيان لـ "جدل": هناك تقصير من الدولة اللبنانية منذ اليوم الاول في ملف النزوح والاستثمار بهذا الملف اليوم هو سياسي والبقاء في السلطة قائم على موضوعين النزوح واسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:27
إقفال عيادتي تجميل في منطقتيّ الشهابية والحوش
امن وقضاء
09:27
إقفال عيادتي تجميل في منطقتيّ الشهابية والحوش
0
امن وقضاء
2024-04-26
توقيف 4 أشخاص في طرابلس الجاهلية – الشوف...
امن وقضاء
2024-04-26
توقيف 4 أشخاص في طرابلس الجاهلية – الشوف...
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-26
عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-26
عمّال توك توك ونواطير وديليفيري أعضاء عصابة قتل باسكال سليمان... هكذا اخترقوا الفندق
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-23
السجناء السوريون الى بلادهم والآلية…
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-23
السجناء السوريون الى بلادهم والآلية…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:20
غارات على احراش راشيا وكفرحمام
آخر الأخبار
08:20
غارات على احراش راشيا وكفرحمام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
0
منوعات
2024-03-04
أرادت ممارسة الجنس فقط من أجل الإنجاب... رجل يعاني في حياته الزوجية وهذا ما كشفه!
منوعات
2024-03-04
أرادت ممارسة الجنس فقط من أجل الإنجاب... رجل يعاني في حياته الزوجية وهذا ما كشفه!
0
منوعات
2024-04-07
اتٌهما "بالعنصرية"... شرطيان يتعرضان لرجل أسمر البشرة في بريطانيا: ما حقيقة الموضوع؟
منوعات
2024-04-07
اتٌهما "بالعنصرية"... شرطيان يتعرضان لرجل أسمر البشرة في بريطانيا: ما حقيقة الموضوع؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مواجهات نارية وأرقام كبيرة في الأدوار الاقصائية للقسمين الشرقي والغربي ضمن دوري كرة السلة الأقوى في العالم الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أسيل مسعود تبهر العالم بصوتها وتحمل الموسيقى من سوريا إلى إسبانيا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أصبح من الممكن التألق بمجوهرات من ألماس... بأسعار مقبولة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
أصبح من الممكن التألق بمجوهرات من ألماس... بأسعار مقبولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بالأسماء... عصابات الخطف مقابل فدية من الشمال الى البقاع الشمالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
التقاعس في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال قد يقود لبنان إلى اللائحة الرمادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الجامعات الأميركية تكمل حراكها ... والتلاميذ لن يرضخوا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في الجامعات الأميركية…احتجاجات واحتجاجات مضادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:23
قليل من التفاؤل بإحتمال التوصل الى صفقة اسرى مع حماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تفاصيل ما تشهده المملكة السعودية من تحركات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
خبر عاجل
06:16
رويترز: بلينكن يعلن أن العمل الثنائي السعودي الأميركي المرتبط بالتطبيع من المحتمل أن يكون قريبا جدا من الاكتمال
2
فنّ
03:55
فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)
فنّ
03:55
فستان جريء مكشوف الصدر... إطلالة مثيرة لستيفاني عطالله في دبي (فيديو)
3
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
02:27
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة وجبالة على اوتوستراد حالات باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة
4
خبر عاجل
01:42
التحكم المروري: تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة عاليه نزولا باتجاه الكحالة وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
01:42
التحكم المروري: تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة عاليه نزولا باتجاه الكحالة وحركة المرور كثيفة في المحلة
5
فنّ
16:48
في أحد الشعانين.. هكذا علمت ميريام فارس ابنها الصلاة (فيديو)
فنّ
16:48
في أحد الشعانين.. هكذا علمت ميريام فارس ابنها الصلاة (فيديو)
6
صحة وتغذية
09:27
أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟
صحة وتغذية
09:27
أسترازينيكا تعترف للمرة الأولى... هل من علاقة بين لقاحها المضاد لكورونا والآثار الجانبية المميتة لتخثر الدم؟
7
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
أخبار لبنان
10:36
وزير الطاقة نعى الزميلة ريتا شاهين: رفيقة وصديقة وأخت خلوقة ومسشارة إعلامية متفانية ومحبة لعملها ومتقنة له
8
منوعات
16:29
ضرب زوجته السابقة وطعنها ودفنها حية... ما حصل بعد ذلك أعجوبة وهذا ما قالته الضحية في المحكمة!
منوعات
16:29
ضرب زوجته السابقة وطعنها ودفنها حية... ما حصل بعد ذلك أعجوبة وهذا ما قالته الضحية في المحكمة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More