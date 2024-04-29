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القاضي رمضان ينتقل الى معمل النفايات في صيدا بعد ان وضع يده على الملف للكشف الميداني

امن وقضاء
2024-04-29 | 12:22
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القاضي رمضان ينتقل الى معمل النفايات في صيدا بعد ان وضع يده على الملف للكشف الميداني
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القاضي رمضان ينتقل الى معمل النفايات في صيدا بعد ان وضع يده على الملف للكشف الميداني

في اطار متابعته لوضع معمل النفايات في صيدا بعد ان وضع يده على الملف واستدعى مدير المعمل للاستماع اليه، انتقل النائب العام الإستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بصورة مفاجئة برفقة رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع الى مركز المعمل حيث قام بالكشف الميداني عليه وعلى طريقة معالجة النفايات المنزلية الصلبة IBC، حيث جالا برفقة مدير المعمل في كافة ارجائه ، في حضور وفد من اللجنة التشاركية بين بلدية صيدا والمجتمع المدني ضم هانية الزعتري ووائل قصب.
 
وشملت الجولة مختلف اقسام المعمل وأماكن الحرائق المنبعثة من نقاط معينة من أكوام النفايات، كما جرى خلال الجولة الإطلاع على الجهود التي تبذلها الإدارة والبلدية والسلطات المحلية لمعالجة مشكلة النفايات في منطقة صيدا والزهراني، والخطوات والإجراءات المستحدثة لحل هذة المسألة.

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