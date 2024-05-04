الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منتحل صفة "مسؤول في الأمم المتحدة" في قبضة أمن الدولة...هل وقعتم ضحية أعماله؟

امن وقضاء
2024-05-04 | 04:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منتحل صفة &quot;مسؤول في الأمم المتحدة&quot; في قبضة أمن الدولة...هل وقعتم ضحية أعماله؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
منتحل صفة "مسؤول في الأمم المتحدة" في قبضة أمن الدولة...هل وقعتم ضحية أعماله؟

أوقفت أمن الدولة في جبل لبنان – مكتب بعبدا، (غ.م) المنتحل هويّات متعدّدة منها، هادي حرب و جواد حرب و ساجد معتوق، وذلك في بلدة بلاط، أمام شقّة يستأجرها في مبنى معتوق. 
خلال التّحقيق معه، اعترف بقيامه بجرم النّصب والاحتيال، وبانتحال صفة مسؤول العلاقات الخارجيّة في الأمم المتّحدة - بيروت، وبإيهام المواطنين توظيفهم في الأمم المتّحدة مقابل مبالغ ماليّة، من خلال تعبئة استماراتٍ مزوّرة، وبإقدامه على تزوير بطاقة موظّف في مقرّ الأمم المتحدة.
تم الإبقاء عليه موقوفاً بعد مراجعة القضاء المختصّ، وتمّ ضبط هاتفه الخليويّ الذي تبيّن أنّه يحتوي على بطاقاتٍ ونماذج توظيف مزوّرة.  بناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لأمن الدولة صورته على وسائل الإعلام ، وتطلب من المواطنين الذين وقعوا ضحيّة أعماله، التواصل مع مكاتب أمن الدولة في جبل لبنان، لإجراء المقتضى القانونيّ المناسب.
 
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

"مسؤول

الأمم

المتحدة"

الدولة...هل

وقعتم

أعماله؟

الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-18

مسؤول أميركي لـ"رويترز": واشنطن ستُصوّت بالرفض على طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-20

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يندد بالفيتو "غير المسؤول" لواشنطن ضد مشروع قرار في شأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
2024-02-13

مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة: العملية العسكرية في رفح في غزة "قد تؤدي إلى مذبحة" وقد تجعل عملية الإغاثة تكاد تنتهي

LBCI
آخر الأخبار
2024-04-30

مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: الهجوم البري الإسرائيلي على رفح "في الأفق القريب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
16:00

الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب

LBCI
امن وقضاء
2024-05-02

تحقيقات حريق مطعم البيتزا... إهمال ما بعده إهمال على كل المستويات

LBCI
امن وقضاء
2024-05-02

تيك توكر شهير بطل تهريب مخدرات عبر مطار بيروت بالبسكويت

LBCI
امن وقضاء
2024-05-02

إرتفاع عدد الموقوفين في شبكة إغتصاب الأطفال... والقضاء يقفل صفحاتهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-03

أبو ناضر: لبنان يرفض المساعدة الاوروبية رشوة لاحتواء النازحين

LBCI
فنّ
2024-04-25

نادين الراسي تفتتح موسم البحر... وتستعرض رشاقتها بالمايوه (صور)

LBCI
خبر عاجل
2024-03-14

معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس الجمهورية السابق ميشال عون صباح الثلاثاء على أن تزور معراب في اليوم نفسه وأعضاء حزبي الاشتراكيّ والكتائب مساء

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-01

تعديات أدت إلى تسكير المصب البحريّ... ماذا في تفاصيل فيضان جونية؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ما هو الـ Blue economy وكيف يمكن للبنان الإستفادة منه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

Byblos Spring festival مهرجان لجميع الأعمار ولقضاء وقت ممتع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

خدمة جناز السيد المسيح من القدس الى لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:34

واشنطن والرياض... هل تكون تل أبيب ثالثتهما؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من أميركا إلى أوروبا فأستراليا إحتجاجات الجامعات مستمرة: ٢٢٠٠ إعتقال وإغلاق بعض الجامعات!

LBCI
أخبار دولية
13:29

من هي "سرايا الأشتر" البحرينية؟

LBCI
أخبار دولية
13:29

مساع مصرية لتذليل ثلاث عقبات تعترض صفقة تبادل الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

أين ستصرف المليار يورو؟

LBCI
أمن وقضاء
13:17

كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر... وهل من إمتدادات خارجية لها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:17

كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر... وهل من إمتدادات خارجية لها؟

LBCI
أخبار لبنان
06:44

وفاة رئيس مجلس إدارة OMT في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
08:38

مكتب المعلومات في جبل لبنان يوقف المعتدي على المحامية بو حمدان

LBCI
حال الطقس
02:23

منخفض جوي جديد...

LBCI
منوعات
16:35

متجر للمثلجات يطرد عاملة... وضع لها زبون بقشيش بقيمة خيالية: "قد يعاني من الخرف"

LBCI
منوعات
14:56

قبل 3 أشهر من زفافها... معلمة تنفذ أشنع الأفعال مع تلميذ قاصر: رسائل إباحية وواقع صادمة!

LBCI
آخر الأخبار
16:26

مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها

LBCI
امن وقضاء
16:00

الجيش: توقيف 5 اشخاص في مناطق مختلفة وهذه الاسباب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More