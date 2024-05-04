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في جديد "التحرّش على تيك توك".. القضاء يُكلّف "المعلوماتية" بحذف حسابات
امن وقضاء
2024-05-04 | 09:24
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في جديد "التحرّش على تيك توك".. القضاء يُكلّف "المعلوماتية" بحذف حسابات
متابعةً لقضية العصابة التي تقوم باستخدام تطبيق "تيك توك" للتحرش الجنسي بقصَّر، وبحسب معلومات للـLBCI، كلّفت القاضية الناظرة بقضايا الاحداث جويل ابو حيدر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بحذف عدد من الحسابات على "تيك توك" وواحد على "انستغرام"، بعدما تبين أن أصحابها يقومون بإنزال فيديوهات مع قصَّر حيث يتم الاستهزاء بما حصل مع القصَّر الضحايا، وذلك عبر تصوير قصّر من قبل مصففي الشعر وهم يرددون عبارة "بتشرب شي؟"، ومن ثم يقوم القصَّر بتمثيل مشاهد وكأنهم يهربون من الصالة.
واعتبرت القاضية أبو حيدر أن هذا الأمر يشكل ضررًا جسيما على الضحايا القصر، الذين على الارجح يشاهدون هذه الفيديوهات، ما يضيف على ألمِهم النفسي ألمًا أشد خطورة.
كما كلفت أبو حيد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الاستقصاء حول رقم هاتف تداول بالصورة المزورة العائدة لقوى الأمن الداخلي والمتضمنة صور القصّر الذين تعرضوا للاعتداء.
أخبار لبنان
امن وقضاء
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