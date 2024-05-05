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تحذير من ارتياد الشاطىء بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح ما يهدد السلامة العامة

امن وقضاء
2024-05-05 | 07:58
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تحذير من ارتياد الشاطىء بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح ما يهدد السلامة العامة
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تحذير من ارتياد الشاطىء بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح ما يهدد السلامة العامة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين والسائحين من السباحة في مناطق التيارات البحرية ما قد يعرضهم لخطر الغرق، نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج والمخاطر المرافقة لحركة التيارات البحرية الشديدة التي تتأثر بحركة المد والجزر الناتجة عن سرعة الرياح.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدنيصيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية الى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطىء وتجنب أي نشاط في هذه الأجواء المناخية البالغة الخطورة.

وذكّرت المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.

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