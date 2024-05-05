صير الغربية تشيّع الضحية زينب معتوق: لجلب المتورطين في جريمة قتلها الى العدالة

شيعت اليوم بلدة صير الغربية في محافظة النبطية الضحية زينب معتوق وسط موجة من الغضب.



وواكب الاهالي استقبال جثمان الشابة المغدورة، الذي نقل من احد مستشفيات بيروت.



وقد سار المشيعون في موكب ضم العائلة الى الاصدقاء واهالي البلدة، مطالبين بجلب المتورطين في جريمة قتلها الى العدالة وبفرض أجهزة الدولة هيبة القانون بعد تفشي الجرائم وتنقلها في مناطق مختلفة.