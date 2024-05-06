الجنوب اللبناني اليوم على موعد مع تطورات متسارعة

كانت الجبهة الشمالية مع لبنان اليوم على موعد مع تطورات متسارعة.



فقد اعلن حزب الله تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على نقطة تمركز لجنود إسرائيليين بالقرب من مستعمرة المطلة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



في المقابل، اصر الجيش الإسرائيلي على انه لا يمكن حتى الآن تأكيد سقوط خسائر بشرية، إلا أنه قال إن مسيرةً اخترقت الحدود من لبنان إلى المطلة فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شخصين أصيبا بجروح خطيرة جراء الهجوم.