التحقيقات مستمرة في جريمة قتل الشابة زينب معتوق

تستمر التحقيقات في جريمة قتل الشابة زينب معتوق، كما عمليات البحث عن المشتبه به الرئيسي في الجريمة وهو احد العاملين السوريين السابقين في فندق universel residence المدعو خ. ب.، مع العلم أن المشتبه به متوار منذ صباح السبت، بعدما كان شوهد للمرة الاخيرة في الفندق حيث تعمل زينب مساء الجمعة.



في غضون ذلك، تستكمل الاجهزة الامنية مسح كاميرات المراقبة التي ضبطتها في الفندق وفي محيطه، مع العلم أنه وجد بعضها خارج الخدمة لاسباب لم تعرف حتى الساعة.