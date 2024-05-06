توقيف شخص تاسع في قضية اغتصاب القصّر

علمت الـLBCI أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف، بناء على اشارة القضاء، شخصا تاسعا في قضية اغتصاب القصّر، يشتبه في أنه كان ينقل القصر بسيارته.