مطلوبون بجرائم مخدرات وإتجار بالبشر في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية

أوقفت إحدى دوريّات المفرزة، في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة، في صيدا، المدعو



- و. م. (مواليد عام 1971، لبنانيّ) وهو مطلوب بجرائم الاتجار بالبشر.



وعُثر بحوزته على مسدّس حربيّ، وأوراق ثبوتيّة مزوّرة، وفق ما أكّد بلاغ لشعبة العلاقات العامّة.



وتوافرت معطيات للمجموعة الخاصّة عن قيام المدعو (ا. ع.) باستخدام الشقّة التي يقطن فيها في محلّة نهر الموت، لتجارة المخدّرات وترويجها.