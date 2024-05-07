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مطلوبون بجرائم مخدرات وإتجار بالبشر في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية
امن وقضاء
2024-05-07 | 10:08
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مطلوبون بجرائم مخدرات وإتجار بالبشر في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية
أوقفت إحدى دوريّات المفرزة، في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة، في صيدا، المدعو
- و. م. (مواليد عام 1971، لبنانيّ) وهو مطلوب بجرائم الاتجار بالبشر.
وعُثر بحوزته على مسدّس حربيّ، وأوراق ثبوتيّة مزوّرة، وفق ما أكّد بلاغ لشعبة العلاقات العامّة.
وتوافرت معطيات للمجموعة الخاصّة عن قيام المدعو (ا. ع.) باستخدام الشقّة التي يقطن فيها في محلّة نهر الموت، لتجارة المخدّرات وترويجها.
وأوقفته قوّة من المجموعة وشخص آخر كان برفقته، على متن درّاجة آليّة. وتبيّن أنّهما يُدعيان:
- ا. ع. (مواليد عام 1988، لبناني)
- ا. ك. (مواليد عام 1989، لبناني)
وعُثر على معدّات، وأظرفة من النايلون، تُستخدم لتجارة المخدّرات.
وأجري المقتضى القانونيّ بحقّ الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء.
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