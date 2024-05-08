بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح

بعد انتشار معلومات يوم الثلثاء تفيد عن توقيف قاتل زينب معتوق من قبل الأمن العام اللبناني في معبر المصنع الحدودي، أكدت مصادر أمنية متقاطعة أن هذه المعلومات غير صحيحة وأن الأمن العام لم يوقف القاتل .