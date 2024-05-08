الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
طار الوقت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
24
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصادر قضائية للـLBCI: بلاغ بحث وتحر وكتاب احضار بحق شاهد في قضية اعتداءات "التيكتوكرز"
امن وقضاء
2024-05-08 | 03:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصادر قضائية للـLBCI: بلاغ بحث وتحر وكتاب احضار بحق شاهد في قضية اعتداءات "التيكتوكرز"
أكدت مصادر قضائية للـLBCI أن الادعاء في ملف شبكة الاعتداء على قاصرين من قبل "تيكتوكرز" بات قريبًا جدًا.
ولفتت المصادر الى أن المحامي العام القاضي طانيوس صغبيني أصدر بلاغ بحث وتحر، وكتاب احضار بالأمس في حق ح.س الذي دخل القضية كشاهد، وطلب من الأمن العام معرفة اذا كان قد غادر البلاد، وذلك بموجب افادة جديدة لضحية ضد ح.س..
أخبار لبنان
امن وقضاء
قضائية
للـLBCI:
وكتاب
احضار
اعتداءات
"التيكتوكرز"
التالي
أوضاع المؤسسة العسكرية في لقاء بين وزير الدفاع وقائد الجيش
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-09
عقيص للـLBCI: نحذّر من قيام البعض بتصوير المعركة على انها "معركة مسيحيين وشيعة" بل معركة بين سياسة حزب الله وتغييبه للدولة ومصادرته لقرارها وبين السياديين
آخر الأخبار
2024-04-09
عقيص للـLBCI: نحذّر من قيام البعض بتصوير المعركة على انها "معركة مسيحيين وشيعة" بل معركة بين سياسة حزب الله وتغييبه للدولة ومصادرته لقرارها وبين السياديين
0
صحف اليوم
2024-03-23
مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط": توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ"القسّام"
صحف اليوم
2024-03-23
مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط": توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ"القسّام"
0
صحف اليوم
2024-02-15
تقاعُد عويدات يؤسس لأزمة قضائية في النيابة التمييزية... وهذا ما كشفته مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
2024-02-15
تقاعُد عويدات يؤسس لأزمة قضائية في النيابة التمييزية... وهذا ما كشفته مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"
0
أمن وقضاء
09:01
شخصان يروجان مخدرات على متن "توك توك" في طرابلس في قبضة الشرطة القضائية
أمن وقضاء
09:01
شخصان يروجان مخدرات على متن "توك توك" في طرابلس في قبضة الشرطة القضائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:47
معلومات الـLBCI: نقابة المحامين في الشمال تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف شبكة الاعتداء الجنسيّ
امن وقضاء
07:47
معلومات الـLBCI: نقابة المحامين في الشمال تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف شبكة الاعتداء الجنسيّ
0
امن وقضاء
04:23
أوضاع المؤسسة العسكرية في لقاء بين وزير الدفاع وقائد الجيش
امن وقضاء
04:23
أوضاع المؤسسة العسكرية في لقاء بين وزير الدفاع وقائد الجيش
0
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
0
امن وقضاء
10:08
مطلوبون بجرائم مخدرات وإتجار بالبشر في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية
امن وقضاء
10:08
مطلوبون بجرائم مخدرات وإتجار بالبشر في قبضة المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:34
عبداللهيان يكشف عن وضع خارطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية بين إيران ومصر
أخبار دولية
06:34
عبداللهيان يكشف عن وضع خارطة طريق لعودة العلاقات الطبيعية بين إيران ومصر
0
أخبار لبنان
2023-11-26
الدويهي: انتهاكات بيئية حول أراضي دير مار أنطونيوس قزحيا.. لايقاف هذه الجريمة بأسرع وقت (صور)
أخبار لبنان
2023-11-26
الدويهي: انتهاكات بيئية حول أراضي دير مار أنطونيوس قزحيا.. لايقاف هذه الجريمة بأسرع وقت (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04
شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04
شبكة اغتصاب الأطفال: شبهات عدة وقضاء الأحداث يتحرك لحماية الضحايا
0
أخبار دولية
2024-05-02
طلاب مؤيدون للفلسطينيين ينصبون خياماً أمام أكبر جامعة في المكسيك
أخبار دولية
2024-05-02
طلاب مؤيدون للفلسطينيين ينصبون خياماً أمام أكبر جامعة في المكسيك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
أخبار لبنان
08:10
عودة استقبل سليم ومولوي: ملف النزوح أصبح داهماً ويتطلب معالجة
0
أخبار دولية
07:47
تصعيد في الجامعات الغربية... ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة
أخبار دولية
07:47
تصعيد في الجامعات الغربية... ومحاولة لإسكات الأصوات الداعمة لغزة
0
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
رياضة
14:10
صراع فرنسي الماني على بطاقة التأهل الى نهائي دوري ابطال اوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
برنار بيفو أيقونة الأدب الفرنسي رحل تاركًا بصمة ثقافية في لبنان والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
السيارات الكهربائية... حرب تجارية بين الصين وأوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في رد بري على الورقة الفرنسية بصيغتها الثانية: لا تنازل عن أي مطلب للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واشنطن مستمرة بمشاورات لاتفاق يفضي إلى سلام مستدام..ماذا عن الصفقة التي وافقت عليها حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هل تؤدي عملية رفح الى تحقيق إنجاز على طاولة المفاوضات؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
امن وقضاء
02:45
بعد انتشار معلومات عن توقيف قاتل زينب معتوق.. مصادر أمنية توضح
2
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
منوعات
15:00
بعد اختفائها لأيام اكتشفت الشرطة الجريمة المروعة... قيّد كاحلها بشجرة داخل مقبرة وهذا ما فعله بها!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
سعر الدولار المصرفي بين الوعود والحقيقة
4
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
آخر الأخبار
04:21
معلومات للـLBCI: توقيف شخص جديد في شبكة الاعتداء على قاصرين وهو مسؤول عن قبض وتحويل أموال ذات صلة بالشبكة ما يرفع عدد الموقوفين الى عشرة
5
موضة وجمال
09:46
ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)
موضة وجمال
09:46
ارتدت منشفة للإستحمام...إطلالة صادمة لدوجا كات في حفل "ميت غالا" 2024 (صور)
6
موضة وجمال
10:49
إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)
موضة وجمال
10:49
إطلالة رائعة لجينيفير لوبيز في Met Gala: فستانها تضمن 2.5 مليون خرزة... والوقت الذي استُغرق لصنعه صادم! (صور)
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
هل تم توقيف محامٍ ضمن شبكة الاعتداء الجنسي على قاصرين؟
8
اسرار
23:29
أسرار الصحف 8-5-2024
اسرار
23:29
أسرار الصحف 8-5-2024
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More