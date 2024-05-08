مصادر قضائية للـLBCI: بلاغ بحث وتحر وكتاب احضار بحق شاهد في قضية اعتداءات "التيكتوكرز"

أكدت مصادر قضائية للـLBCI أن الادعاء في ملف شبكة الاعتداء على قاصرين من قبل "تيكتوكرز" بات قريبًا جدًا.



ولفتت المصادر الى أن المحامي العام القاضي طانيوس صغبيني أصدر بلاغ بحث وتحر، وكتاب احضار بالأمس في حق ح.س الذي دخل القضية كشاهد، وطلب من الأمن العام معرفة اذا كان قد غادر البلاد، وذلك بموجب افادة جديدة لضحية ضد ح.س..