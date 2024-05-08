أوضاع المؤسسة العسكرية في لقاء بين وزير الدفاع وقائد الجيش

تناول وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، مغ قائد الجيش العماد جوزاف عون أوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الأمني العام في البلاد، كما تم التطرق الى التطورات في لبنان.