معلومات الـLBCI: نقابة المحامين في الشمال تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف شبكة الاعتداء الجنسيّ

أكّدت معلومات الـLBCI أنّ نقابة المحامين، في الشمال، تلقّت طلب إذن ملاحقة أحد المحامين في ملف شبكة الاعتداء الجنسيّ.



وأوضحت المعلومات أنّ النقابة حدّدت له موعدًا سريعًا للإدلاء بدفاعه، على أن تدرس أقواله إذا حضر وخلاصة الطلب والأدلة وتتخذ قرارها كحد أقصى مع بداية الأسبوع المقبل.