قوى الأمن: انوار رشدي الافندي غادت منزلها ولم تعد..هل تعرفون عنها شيئًا؟

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة:



انوار رشدي الافندي (مواليد عام 1995، لبنانيّة)

التي غادرت حوالي الساعة 18،00 من تاريخ 08/05/2024 منزل شقيقها الكائن في بلدة جورة البلّوط- حيّ الكاثوليك، 2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمّانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمين:860226/24 أو 860227/24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.