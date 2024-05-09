أمن الدولة أغلق 25 مكتبا للبورصة غير الشرعية في النبطية

أغلقت مديرية النبطية الإقليمية في أمن الدولة في اطار عملها الاستعلامي بموضوع مكاتب البورصة غير الشرعية في منطقة النبطية، 25 مكتبا ثبت عملها في هذا المجال، وختمتها بالشمع الأحمر، وصادرت عددا كبيرا من الأجهزة الالكترونية المتعلقة بالموضوع، وذلك بناء لاشارة المحامية العامة المالية القاضية فاتن عيسى.