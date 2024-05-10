مركز الأمن العام في الكورة أقفل محالًا غير شرعية يستثمرها سوريون

دهمت دورية كبيرة تابعة لمركز الأمن العام، في الكورة الإقليميّ عددًا من المحال التجارية، التي يديرها سوريون بطريقة غير شرعية.



وأُقفل محال لبيع الخضر والفاكهة والمأكولات ومحال تجارية وألبسة وصالون حلاقة رجاليّ، في بلدتي أنفه ودار بعشتار، يديرها ويستثمرها سوريون، بطرق غير شرعية.



وجاء الدهم بناء على إشارة النيابة العامة الإستئنافية، في الشمال وأقفلت المحال بالشمع الأحمر، وترك أمر بت إقامات السوريين للمديرية العامة للأمن العام اللبنانيّ.