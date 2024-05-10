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مراقبو الإقتصاد في النبطية أقفلوا مطعمًا في دير الزهراني
امن وقضاء
2024-05-10 | 05:42
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مراقبو الإقتصاد في النبطية أقفلوا مطعمًا في دير الزهراني
قامت دورية لمراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في النبطية، بإجراء قانونيّ بحق صاحب مطعم شورما مخالف لشروط سلامة الغذاء في بلدة دير الزهراني قضاء النبطية، في حضور عناصر أمن الدولة مكتب النبطية ومؤازرتها.
وأُقفل المطعم بالشمع الأحمر وتسطير محضر ضبط بحق صاحبه، بعد أخذ إشارة قضائية من النائب العام الإستئنافيّ في قصر عدل النبطية القاضي رمزي فرحات.
وقد عمل المراقبون على سحب عينة من اللحوم المعدّة للطهي، لفحصها في المختبر المعتمد من الوزارة ويبنى على الشيء مقتضاه.
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الزهراني
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