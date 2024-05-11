إقفال محل غير شرعي لتصليح الإطارات في العدوسية

أقفلت دورية من مركز الزهراني الإقليمي، بالتنسيق مع دائرة الأمن القومي - شعبه الجنوب، محلا لتصليح الاطارات في محلة العدوسية - حي البراك بالشمع الاحمر يديره سوري بطريقة غير شرعية، بناء لإشارة المحامية العامة الاستئنافية في الجنوب القاضية ديالا ونسه.



وجاء ذلك في إطار جولة على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون.