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إقفال محل غير شرعي لتصليح الإطارات في العدوسية

امن وقضاء
2024-05-11 | 08:41
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إقفال محل غير شرعي لتصليح الإطارات في العدوسية
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إقفال محل غير شرعي لتصليح الإطارات في العدوسية

أقفلت دورية من مركز الزهراني الإقليمي، بالتنسيق مع دائرة الأمن القومي - شعبه الجنوب، محلا لتصليح الاطارات في محلة العدوسية - حي البراك بالشمع الاحمر يديره سوري بطريقة غير شرعية، بناء لإشارة المحامية العامة الاستئنافية في الجنوب القاضية ديالا ونسه.

وجاء ذلك في إطار جولة على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون.

أخبار لبنان

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العدوسية

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