تدابير سير يوم غد في محلة المارينا - ضبية بالتزامن مع سباق دراجات هوائية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنها ستتخذ بتاريخ 12-5-2024 من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10،30 تدابير سير، بالتزامن مع سباق في الدراجات الهوائية في محلة المارينا - ضبية بين ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن –ضبية ومسبح الغولدن بيتش على الطريق البحرية لأكثر من دورة.



وفي تفاصيل تدابير السير:



-منع وقوف السيارات على جانبي مسار السباق، اعتباراً من الساعة صفر.

-تحويل السير القادم اعتباراً من الساعة 6.00 من:

-جسر الفهود الى الغولدن بيتش نحو الأوتوستراد.

-الغولدن بيتش باتجاه المارينا / بحرية نحو جسر النقاش.





وطلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.