بعد أن اعتدى بالضرب على وكيلة زوجة ابنه أمام المحكمة الجعفرية ... القوى الامنية تلقي القبض عليه

أوقفت القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي المواطن (م. م.، من مواليد عام ۱۹٦٨) في محلة المريجة، بعد أن اعتدى بالضرب في محلة المشرفية - امام المحكمة الشرعية الجعفرية على المحامية (س. ا. ح. من مواليد عام ۱۹۷۷، لبنانية) وكيلة زوجة ابنه (ع. م.) ، وسرقا منها ملف دعوى طلاق وفرّا إلى جهة مجهولة.



وأودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف (ع. م.).