الأمن العام يقفل مؤسسات مخالفة في البقاع

واصل الأمن العام في البقاع حملته على المؤسسات غير الشرعية التي يقوم بتشغيلها نازحون ومنهم لا يملكون أوراق ثبوتية أو اقامات عمل .

وشملت الحملة مناطق جب جنين وغزة في البقاع الغربي والنبي شيت في البقاع الشمالي وبرالياس في البقاع الاوسط.

وبناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات تم اقفال مؤسسات مخالفة على مثال تصليح وبيع دراجات هوائية ونارية ومحال سمانة ومستودعات لتخزين الحبوب ومحامص ومحال لبيع مفروشات.