الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات في صلب اجتماعات العماد عون في قطر

امن وقضاء
2024-05-13 | 11:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات في صلب اجتماعات العماد عون في قطر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات في صلب اجتماعات العماد عون في قطر

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات، وأهمية ذلك للحفاظ على جهوزية المؤسسة العسكرية.

ويأتي ذلك في إطار زيارة قائد الجيش إلى دولة قطر وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن محمد العطية، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابتوت.

وعرض العماد عون الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية وحاجاتها الضرورية في سياق التزامها بواجبها الوطني.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

قطر

الجيش

قائد الجيش

LBCI التالي
نقابة المحامين في طرابلس: النقابة وُجدت لتحمي رسالتها لا لتحمي الخاطئين من أفرادها
الأمن العام يقفل مؤسسات مخالفة في البقاع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:25

قائد الجيش التقى وزير الخارجية القطري... وهذا ما تم تأكيده

LBCI
امن وقضاء
2024-05-12

قائد الجيش إلى قطر لبحث حاجات المؤسسة العسكرية

LBCI
صحف اليوم
00:41

زيارة "مضخّمة" لقائد الجيش إلى الدوحة (الأخبار)

LBCI
امن وقضاء
2024-05-08

أوضاع المؤسسة العسكرية في لقاء بين وزير الدفاع وقائد الجيش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في مخيمات النازحين السوريين… معالجة المياه تنخفض والأوبئة تنتشر

LBCI
أخبار لبنان
08:57

نقابة المحامين في طرابلس: النقابة وُجدت لتحمي رسالتها لا لتحمي الخاطئين من أفرادها

LBCI
امن وقضاء
2024-05-12

الأمن العام يقفل مؤسسات مخالفة في البقاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-11

أفعى ضخمة تسللت الى حفل زفاف... لن تصدقوا ما فعلته شقيقة العروس لإنقاذ الوضع: "أنت ملكة البرية!" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-01

مريضة بحاجة لبلاكيت A+ في مستشفى أوتيل ديو. للتبرع: 03100132

LBCI
أخبار دولية
07:50

غالانت أطلع بلينكن على أحدث المستجدات بشأن العملية "المحددة" في رفح

LBCI
أخبار دولية
06:24

أوكرانيا تستبدل قائدًا عسكريًا مسؤولًا عن خط المواجهة في خاركيف خلال الهجوم الروسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في يومه العالمي.. الحمّص بجميع اشكاله وألوانه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الصناعة اللبنانية في معرض للحرفيين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

التوقيع الالكتروني... خطوة أولى في طريق الـE-Government

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

خطة أمنية لبيروت الكبرى تضع حدا للتفلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

نقابة المحامين تعطي اذن ملاحقة محام في قضية شبكة التيكتوكرز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الخلافات تتصاعد في الداخل الاسرائيلي والبعض يصفها بالعبء الكبير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

وفاة شاب غرقاً في بحر جبيل يقرع جرس الإنذار: لا ترتادوا البحر أثناء العواصف!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

رسائل متبادلة بين لبنان وسوريا... ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

لا قرار أوروبيا قبل تموز بشأن المليار يورو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:34

هيئة ادارة السير تعلن توفير خدمات جديدة...

LBCI
فنّ
02:49

بفستان أنيق مع فتحة ساق طويلة... ناديا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تلفت الأنظار في ميلانو (صور)

LBCI
خبر عاجل
06:59

معلومات للـLBCI: مجلس نقابة المحامين في الشمال وفي حضور أربعة من أعضائه أعطى إذن ملاحقة أحد المحامين المشتبه بعلاقته بشبكة الإعتداء الجنسي على قاصرين

LBCI
خبر عاجل
11:43

نصرالله: الضغط على أميركا وأوروبا في ملف النازحين السوريين يكون من خلال فتح البحر لهؤلاء والسماح لهم بالمغادرة عبر سفن جيّدة

LBCI
خبر عاجل
01:46

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على أوتوستراد المتن السريع محلة جورة البلوط

LBCI
خبر عاجل
02:13

التحكم المروري: تجمع للشاحنات على طريق عام ضهر البيدر وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
فنّ
05:07

انفصال نجمة ستار أكاديمي موقتاً... "التراكمات كثيرة"

LBCI
آخر الأخبار
16:19

احتجاجا على تصرفات مبتز... إقفال باب وساحة كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More