سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات في صلب اجتماعات العماد عون في قطر

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات، وأهمية ذلك للحفاظ على جهوزية المؤسسة العسكرية.



ويأتي ذلك في إطار زيارة قائد الجيش إلى دولة قطر وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن محمد العطية، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابتوت.



وعرض العماد عون الصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية وحاجاتها الضرورية في سياق التزامها بواجبها الوطني.