زينة محمد عمشه مفقودة... هل تعرفون شيئاً عنها؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة زينة محمد عمشه (من مواليد عام 2005، فلسطينية).



وقد غادرت عمشه بتاريخ 24-2-2024 منزل ذويها الكائن في مخيم نهر البارد، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 691392-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.