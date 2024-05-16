حريق نتيجة قصف مدفعي وفوسفوري على منطقة المسلخ في الخيام

تسبب قصف مدفعي وفوسفوري اسرائيلي على منطقة المسلخ في بلدة الخيام باندلاع حريق في المكان، وقد توجهت فرق الدفاع المدني والاسعاف إلى المكان، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



أيضا، أفادت الوكالة عن قصف مدفعي على سهل مرجعيون وتلة العويضة باتجاه العديسة.