سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان... و3 شهداء باستهداف بيك أب على طريق النجارية الزهراني

شنّت الطائرات الاسرائيلية سلسلةً من الغاراتِ الجوية استهدفَت محيطَ حسينية قديمة ومعملاً للاحجار في النجارية وتلة البرك في الزهراني.



كما استهدفَت مسيّرةٌ معادية سيارة بيك أب على طريق النجارية الزهراني ما أدى إلى استشهادِ ثلاثة اشخاص بينهم لبنانيٌ واثنان سوريين وجرحِ اربعةِ آخرين من التابعية السورية.