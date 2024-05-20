مذكرة توقيف غيابية في حق دكتور فود

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد الدغيدي مذكرة توقيف غيابية في حق المدعى عليه جورج ديب، (دكتور فود) بجرائم "تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها إلى الخارج".



وطلب القاضي الدغيدي تعميم المذكرة في الحدود والمعابر اللبنانية وتوقيفه في حال وجوده في اصابات لبنان.



وأحال نسخة عن المذكرة إلى النيابة العامة التمييزية لتعميمها عبر الإنتربول وتوقيفه في الخارج، بحال ثبت أنه غادر الأراضي اللبنانية.