قوى الأمن: المعلومات توقف منفّذ جريمة بلدة البيّاض - صور

حصل تلاسن بين المواطنَين، ش. ب. (من مواليد عام 1961)، و - ع. ف. (من مواليد عام 1959)، على خلفية ركن سيّارة الأول أمام مسجد بلدة البيّاض، في صور، في تاريخ 17-5-2024.



وأوضحت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ، أنّ الأمر تطوّر إلى إقدام (ش. ب.) على إطلاق النار من بندقية كلاشنكوف في اتجاه (ع. ف.)، ما أدّى إلى إصابته.



ولفتت إلى أنّه نُقل على أثرها إلى المستشفى، وما لبث أن فارق الحياة، متأثّرًا بجروحه.



وقالت: "فرّ مطلق النّار إلى جهةٍ مجهولة."



بالتاريخ ذاته، نفّذت دوريّات شّعبة المعلومات حواجز وكمائن على المسالك المحتمل فراره عبرها، حيث تمكّنت من توقيفه بالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان، في القرب من جسر الأوّلي، أثناء فراره في اتجاه مدينة بيروت على متن سيارته، وضبطت بحوزته بندقية الكلاشنكوف المستخدمة في الجريمة، وفق البلاغ.



واعترف بما نُسب اليه.



وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختصّ.